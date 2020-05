Basketball: Bonn bewirbt sich um Abschlussturnier-Austragung

Drei Konkurrenten für Bonn

Die Rheinländer sind neben den Fraport Skyliners Frankfurt, Alba Berlin und dem FC Bayern München der vierte Klub, der das Turnier ausrichten will. In einer Schaltkonferenz am Montag sollen die Konzepte der verschiedenen Bewerber verglichen werden.

Anders als im Eishockey oder Handball, wo die Erstliga-Spielzeiten wegen der Corona-Krise abgebrochen wurden, will die Basketball-Bundesliga die Saison mit zehn von 17 Teams sportlich abschließen. Dazu ist ein Abschlussturnier ohne Zuschauer geplant. Dieser Ansatz muss noch von den Behörden und der Politik genehmigt werden.

Eigene Arena ist Bonner Alleinstellungsmerkmal

Bonn selbst hat sich aus finanziellen Gründen gegen eine Fortführung der Saison entschieden und würde am Turnier nicht teilnehmen. "Unser Alleinstellungsmerkmal in der Liga, die eigene Großarena, prägt in dieser Ausnahmesituation leider unsere wirtschaftliche Lage ", sagte Baskets-Präsident Wolfgang Wiedlich: "Wir können den Telekom Dome nicht in Kurzarbeit schicken oder ihm kündigen, wir müssen die finanzielle Grundlast weitertragen." Dies werde "schwer genug, deshalb können wir kein weiteres wirtschaftliches Risiko eingehen."

Video starten, abbrechen mit Escape Baskets Bonn - solidarisch durch die Krise. Morgenmagazin . . 01:58 Min. . Verfügbar bis 29.04.2021. Das Erste.

dpa/sid/red | Stand: 03.05.2020, 15:14