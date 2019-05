In einer sehr intensiven Partie konnte sich in der ersten Hälfte kein Team mehr als drei Punkte absetzen. Die Führung wechselte ständig. Alba leistete sich viele Fehler und konnte in der Defensive die Bonner zu selten stoppen. Besonders der physische Einsatz der Gäste unter dem Korb machte den Berlinern Probleme.

Nach dem Seitenwechsel verteidigten die Hausherren dann deutlich intensiver und zwangen so Bonn vermehrt zu Fehlern. Nach knapp 27 Minuten lagen die Baskets erstmals zweistellig im Hintertreffen (64:74). Zu Beginn des Schlussviertels hatte sich der Rückstand gar auf 18 Punkte vergrößert - das war für die Rheinländer gegen nun deutlich konzentrierter spielende Berliner nicht mehr aufzuholen.