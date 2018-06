Die Herbornerin setzte sich am Samstag (09.06.2018) im Stechen der separaten Amazonen-Wertung auf Reavnir gegen Inga Czwalina (Fehmarn) auf Cezanne durch. Dritte wurde Julia Schönhuber (Trostberg) im Sattel von Quiete, Vorjahressiegerin Laura Klaphake (Steinfeld) landete mit Bantou Balou auf dem elften Platz.

Angelique Rüsen auf Reavnir