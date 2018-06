Mario Stevens hat überraschend die deutsche Meisterschaft der Springreiter gewonnen. Der 35 Jahre alte Profi aus dem niedersächsischen Molbergen gewann am Sonntag (10.06.2018) in Balve mit Talisman.

Stevens blieb in insgesamt vier Runden ohne Abwurf und setzte sich mit drei Strafpunkten wegen Zeitfehlern durch. "Das ist schon eine größere Überraschung" , sagte Stevens: "Ich hatte ein neues Pferd. Dass es so gut läuft, hätte ich nicht gedacht. Ich kann es noch gar nicht glauben, dass ich deutscher Meister bin." Auf Platz zwei kam Guido Klatte aus Lastrup mit Qinghai. Den Sieg vergab der bis dahin führende Marcus Ehning (Borken) mit Cristy in der letzten Runde.