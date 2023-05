Deutsches Badminton-Team verliert alle Spiele bei Team-WM

Stand: 18.05.2023, 12:14 Uhr

Das deutsche Badminton-Team hat die Mixed-WM in China als Gruppenletzter beendet. Im abschließenden Spiel in Suzhou unterlag die Auswahl des DBV am Donnerstag Kanada mit 2:3.