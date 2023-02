Badminton: Topstars bei den German Open in Mülheim

Das Duo Lamsfuß/Lohau feierte zudem zuletzt bei den Individual-Weltmeisterschaften 2022 in Tokio einen Erfolg, als es mit dem dritten Platz als erstes deutsches Mixed-Team überhaupt einen Podestplatz ergattern konnten. Lohau hatte jüngst bei der DM in Bielefeld krankheitsbedingt noch passen müssen.

Goldener Samstag: Zwei EM-Titel für deutsches Badminton-Team Sportschau.

Bei den German Open, die in diesem Jahr bereits zum 23. Mal in Mülheim an der Ruhr ausgetragen werden, sind neben dem Thailänder Vitidsam und der Japanerin Yamaguchi weitere Medaillengewinner der WM in Japan dabei: Die Weltmeister im Herrendoppel, Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia), die Vizeweltmeisterinnen im Damendoppel, Kim So Yeong/Kong Hee Yong (Korea), sowie die Vizeweltmeister im Mixed, Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Japan).

Mit Loh Kean Yew (Singapur) kommt zudem der Weltmeister von 2021 ins Ruhrgebiet, ebenso wie mit Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva (Bulgarien) die amtierenden Europameisterinnen im Damen-Doppel. Die Auslosung für das mit 210.000 US-Dollar dotierte Turnier der Kategorie "HSBC BWF World Tour Super 300" erfolgt am 14. Februar 2023.

Quelle: DBV/ros