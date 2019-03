Die German Open in Mülheim an der Ruhr gehen ohne deutsche Badminton-Spieler in das abschließende Wochenende. Bereits vor den Viertelfinals am Freitag (01.03.2019) waren alle Deutschen ausgeschieden.

Am Freitag zogen dann in den fünf Disziplinen insgesamt vier Titelverteidiger in das Halbfinale ein: Chou Tien Chen (Taiwan) im Herreneinzel, Akane Yamaguchi (Japan) im Dameneinzel, Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (Japan) im Damendoppel, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie (Malaysia) im Mixed-Doppel.