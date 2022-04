Badminton-EM: Weißkirchen trifft nach Auftaktsieg auf Olympiasieger Axelsen

Letzterer darf in Madrid weiter auf die Titelverteidigung hoffen, da er am Dienstag mit einem Dreisatzsieg (21:17, 18:21, 21:13) gegen den Deutschen Meister Kai Schäfer (SV Fun-Ball Dortelweil) das Achtelfinalticket löste.

Auftaktsieg für Mixed-Paarung Efler/Jansen

Besser als bei den Herren lief es für die Deutschen am Dienstag im Dameneinzel. Yvonne Li (Union Lüdinghausen) bezwang die Schwedin Edith Urell (21:9, 21:18) und trifft im Achtelfinale auf Qi Xuefei. Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen hat die 23-Jährige gegen die Französin eine ausgeglichene Bilanz - das bis dato letzte Duell entschied sie bei den Swiss Open im März in drei Sätzen für sich.

Der Sprung in die Runde der letzten 16 gelang auch Linda Efler (Union Lüdinghausen) und Jones Jansen (1. BC Wipperfeld). Das Mixed-Duo aus NRW gewann seine Auftaktpartie gegen Alberto Zapico und Lorena Uslé (Spanien) mit 21:10, 21:14 und trifft nun auf die an Nummer zwei gesetzte französische Paarung Thom Gicquel/Delphine Delrue.

Zu den heißesten Medaillenanwärtern bei der EM zählen Mark Lamsfuß und Marvin Seidel (1. BC Wipperfeld), die in der Doppelkonkurrenz an Position zwei gesetzt sind. Außerdem tritt Lamsfuß im Mixed mit Isabel Lohau (1. BC Bischmisheim) an - die beiden sind amtierende EM-Dritte. Lohau zählt auch im Damendoppel an der Seite von Efler zum erweiterten Favoritenkreis.