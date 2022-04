Badminton-EM: NRW-Starter mit Medaillenchancen

Jansens Chancen im Mixed sind an der Seite von Linda Efler (Union Lüdinghausen) nicht ganz so groß, zumal bereits in Runde zwei ein Duell mit der an Nummer zwei gesetzten französischen Paarung Thom Gicquel/Delphine Delrue winkt. Mehr ausrechnen darf sich auch in diesem Wettbewerb Lamsfuß, der mit seiner Partnerin Isabel Lohau (1. BC Bischmisheim) amtierender EM-Dritter ist.

Weißkirchen droht frühes Duell mit Olympiasieger

Lohau wiederum hat im Damendoppel mit Efler ein weiteres Eisen im Feuer. Sie starten als Vierte der Setzliste mit einem Freilos. Über eine weitere spielfreie Auftaktrunde darf sich der dreimalige Deutsche Meister im Herreneinzel, Max Weißkirchen (Union Lüdinghausen), freuen. Sollte er am Dienstag seiner Favoritenrolle gegen den Ungarn Gergo Pytel gerecht werden, droht ihm in Achtelfinale allerdings das schwerste Los - ein Duell mit dem Dänen Viktor Axelsen, Olympiasieger von Tokio und Weltranglisten-Erster.

Nachdem das Final Four für Weißkirchen mit der 2:4-Halbfinalniederlage gegen Wipperfeld schon unglücklich endete, droht in Madrid erneut das vorzeitige Aus. Da hat es seine Bundesliga-Teamkollegin Yvonne Li im Dameneinzel etwas leichter, was sie Rang fünf der Setzliste zu verdanken hat. Die Weltranglisten-25. könnte mit einem Sieg gegen die Schwedin Edith Urell - Nummer 172 der Weltrangliste - das Achtelfinalticket lösen.