Badminton: Yvonne Li verteidigt DM-Titel in Bielefeld

Stand: 05.02.2023, 16:39 Uhr

Yvonne Li hat am Sonntag bei der Badminton-DM in Bielefeld ihren fünften Titel in Serie geholt. Dagegen blieb Kai Schäfer der Titelhattrick verwehrt. Er konnte zum Finale nicht antreten.