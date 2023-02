Badminton-DM ohne Europameisterin Isabel Lohau

Ihr ersten großen Titelchancen muss Isabel Lohau (1. BC Saarbrücken-Bischmisheim) 2023 verstreichen lassen. Weil die 30-Jährige nach zwei Infekten immer noch medikamentös behandelt wird, kann sie nicht an den nationalen Meisterschaften in Bielefeld teilnehmen, die am Donnerstag begonnen haben.

Lohau gewann 2022 neben EM-Gold und -Silber auch WM-Bronze

" Mein Körper lässt mir noch keine Ruhe. Nach zwei Infekten im Dezember und einer anstrengenden Asientour, während der ich gesundheitlich nie ganz fit war, steht nun die nächste und hoffentlich letzte Medikation an ", so Lohau. Nach ihrer Absage wird ihr Mixed-Partner Mark Lamsfuß (1. BC Wipperfeld) mit keiner anderen Partnerin antreten. Das teilte der DBV auf WDR -Anfrage mit. Mit dem 28-Jährigen gewann Lohau im vergangenen Jahr nicht nur EM -Gold, sondern das Duo überzeugte auch bei der WM mit Weltklasseleistungen und dem Gewinn von Bronze.

Goldener Samstag: Zwei EM-Titel für deutsches Badminton-Team

Die Damen-Doppel-Konkurrenz trifft der Ausfall Lohaus auch hart. Ihre Vereinskollegin Linda Efler wird im Damen-Doppel wie Lamsfuß im Mixed nicht mit einer anderen Partnerin antreten. Lohau und Efler hatten bei der EM in Spanien Silber gewonnen und waren in Bielefeld die klaren Favoriten.

