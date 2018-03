Sogar Kölns Oberbürgermeisterin konnte nicht widerstehen: Als der ASV Köln im vergangenen Oktober zur Jahreshauptversammlung rief, trat Henriette Reker auf den Plan. Sie ließ sich sogar in die Vereinsgeschicke einbinden: Kölns First Lady sitzt seither im Verwaltungsrat des legendären Kölner Großvereins dabei.

Dass sich Bürgermeister für den ASV Köln interessieren, ist lange her. In den frühen 1980er Jahren war der Klub noch führend in der deutschen Leichtathletik-Szene, danach gings es rapide bergab. Als spätestens ab den 90er Jahren der deutschen Leichtathletik die Sponsoren verloren gingen, traf das den ASV ganz besonders.