Scherning war erst im August 2022 Trainer in Bielefeld geworden, nachdem er über neun Jahre als Spieler und Trainer im Nachwuchsbereich der Ostwestfalen aktiv war. Bis auf Weiteres werden die bisherigen Co-Trainer Sebastian Hille und Danilo de Souza die Verantwortung für die Mannschaft übernehmen. Erst am Montag hatte der Verein nach knapp zwölf Jahren die Trennung von Arabi bekannt gegeben. Der heute 44-Jährige hatte seine Tätigkeit im März 2011 als Sportlicher Leiter in Bielefeld begonnen. Im September 2016 berief ihn der Aufsichtsrat zum Sport-Geschäftsführer.

Nach dem Bundesliga-Abstieg in der vergangenen Saison droht der Arminia der Sturz in die 3. Liga. Nach 23 Spielen liegen die Bielefelder auf Relegationsplatz 16. Am Sonntag wurde eine 3:0-Führung bei Eintracht Braunschweig (3:3) verspielt.