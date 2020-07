Der Rückzug bereits zweier Profiklubs kommt überraschend, so galt der eSport als großer Profiteur der Corona-Pandemie. Die ersten Rückzüge der Profivereine stehen zudem im Kontrast zu Expertenmeinungen, Unternehmen und Vereine würden sich in Zukunft immer mehr auf den eSport fokussieren. So glaubt eSport Experte Marcel Hüttermann von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft, dass sich durch die Corona-Krise in Zukunft mehr Firmen im E-Sport-Bereich engagieren werden: "Wenn ich als Unternehmen hingehe und viel in den klassischen Sport investiere, dann kann es in Zukunft immer wieder mal sein, dass durch eine zweite Welle - eine andere Pandemie - die Spiele nicht ausgetragen werden und mein Sponsoring für die Katz ist ", sagte Hüttermann gegenüber dem Bayrischen Rundfunk.

Video starten, abbrechen mit Escape eSport und Olympia - Flirt zweier Giganten | Sportschau. sport inside. . 08:43 Min. . Verfügbar bis 16.07.2021. WDR. Von Thorsten Poppe.

Stand: 17.07.2020, 11:47