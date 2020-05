Allianz der NRW-Profiklubs wendet sich an die Politik

Ähnliche Projekte in anderen Bundesländern

Mit einem Schreiben hat sich das Bündnis bereits an Ministerpräsident Armin Laschet gewandt mit dem Ziel, finanzielle Hilfen zu erhalten. Ähnliche Projekte laufen bereits in Hessen, Sachsen und Baden-Württemberg. Andernorts sind Interessengruppen wie in NRW ebenfalls in Planung.

Auch Stefan Adam, Geschäftsführer der Düsseldorfer EG, weist auf die Dringlichkeit des Projekts hin. "Wir müssen mit der Politik an einen Tisch, der Spitzensport, auch außerhalb des Fußballs" , sagte Adam in der Serie "No Sports!? der WDR-Sendung "Sport Inside"

"Raus aus dem Schwebezustand"

Adam erhofft sich zudem, eine konkrete Persepktive, wann die Vereine wieder ihren Spielbetrieb aufnehmen können. " Es muss Gespräche geben darüber, wie wann wieder gespielt werden kann und da müssen wir raus aus dem Schwebezustand, aus dem Zustand der totalen Ungewissheit und Handlungsunfähigkeit, die natürlich auch große Konsequenzen auf die Planung, auf die wirtschaftliche Situation im Profisport hat", sagte Adam

Als Vorbild diene das vielzitierte Hygiene-Konzept der Deutschen Fußball Liga, von dem man einiges übernehmen könne. " Da drücken wir auch alle Daumen, dass die Saison auf die bisherige Art und Weise beendet werden kann. Daraus kann man sicherlich vieles ableiten für die anderen Sportarten. Und deswegen ist es wichtig, dass die anderen Sportarten sich zusammentun ", sagte Stefan Adam.

Alle IG -Mitgliedsvereine sind davon überzeugt, dass der Sport gerade jetzt an Bedeutung gewinnen wird – so beispielsweise im Bereich der Jugendbildung, der Wertevermittlung und der Leistungsbereitschaft.

Bereits 20 Spitzen- und Profiteamsport-Vereine aus NRW sind der Interessensgemeinschaft "Teamsport NRW" beigetreten:

ASV Hamm-Westfalen (Handball), Bayer Giants Leverkusen (Basketball), Bergischer HC (Handball), Düsseldorf EG (Eishockey), HSG Blomberg-Lippe (Handball) Iserlohner Roosters (Eishockey), Kölner Haie (Eishockey), Ladies in Black Aachen (Volleyball), Uni Paderborn Baskets (Basketball), PHÖNIX HAGEN (Basketball), TBV Lemgo-Lippe (Handball), Telekom Baskets Bonn (Basketball), TSV GWD Minden (Handball), TSV Bayer Dormagen Handball- GmbH (Handball), TSV Bayer 04 Leverkusen "Die Werkselfen" (Handball), TuS Ferndorf (Handball), TuS N-Lübbecke (Handball), TUSEM Essen (Handball), TV Emsdetten (Handball), VfL Gummersbach (Handball).

Stand: 28.05.2020, 10:20