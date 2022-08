Schulstart in NRW - Neues Schuljahr, neue Herausforderungen

Überall unterrichten neben Ruheständlern auch Studierende

Nicht nur an der Johannes-Löh-Gesamtschule in Burscheid fehlen Lehrkräfte, sondern an quasi allen Schulen in NRW - ob es nun Grund-, Förder oder weiterführende Schulen sind. Überall kommen neben Ruheständlern auch Studierende zum Einsatz.

Das Schulleitungsteam arbeitet am Stunden- und Bereitsschaftsplan

" Ohne Studenten kämen wir im Moment nicht hin, das muss man ganz ehrlich sagen ", erklärt Hellmut Berg, stellvertretender Leiter der Johannes-Löh-Gesamtschule. Ansonsten hätte der Unterricht noch mehr gekürzt werden müssen. " Das wollen wir natürlich als allerletztes ", sagt Berg.

Es gibt viel zu organisieren

An allen Schulen des Landes gilt: Zum Start des neuen Schuljahres gibt es vieles zu organisieren. Handtuchpapier für die Toiletten muss her, ebenso Schulbücher. Letztere haben die Sekretärinnen der Johannes-Löh-Gesamtschule vorsortiert: einerseits nach Jahrgangsstufen, andererseits nach Fächern.