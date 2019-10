Auch in Landsberg, etwas nördlich von Halle, wurden Schüsse abgegen, meldete die Polizei in Halle. Mittlerweile hat die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe die Ermittlungen übernommen.

NRW-Innenminister Reul "außerordentlich betroffen"

NRW-Innenminister Herbet Reul (CDU) sagte dem WDR zur Lage in Halle an der Saale: "Alles, was man hört, macht einen außerordentlich betroffen. Aber solange man nicht Genaues weiß, kann man es auch nicht bewerten."