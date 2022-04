Bauministerin Scharrenbach zu Besuch in Eschweiler

NRW -Bauministerin Ina Scharrenbach ( CDU ) besuchte am Sonntag die Stadt Eschweiler. In der Tasche hatte sie einen Bewilligungsbescheid in Höhe von knapp 162 Millionen Euro. Das Geld soll in den Wiederaufbau Eschweilers fließen, das bei Aachen gelegene Städtchen war von der verheerenden Flutkatastrophe im vergangenen Sommer schwer in Mitleidenschaft gezogen worden.

Wenn ein Scheck in gleich dreistelliger Millionenhöhe überreicht wird, ist normalerweise die Freude auf beiden Seiten groß - bei der Geberin (Ministerin Scharrenbach) wie bei der Empfängerin, in dem Fall Eschweilers Bürgermeisterin Nadine Leonhardt ( SPD ). Am Sonntag gab es aber erschwerte Vorzeichen: Scharrenbach ist als Landesministerin angeschlagen. Ihr Kurztrip nach Mallorca nur eine Woche nach der Flutkatastrophe hat ihr Rücktrittsforderungen eingebracht.

Ministerin entschuldigt sich

Ina Scharrenbach am 10.4. in Eschweiler

Scharrenbach war auf der spanischen Ferieninsel zu einem Geburtstagsessen des Ehemanns der inzwischen zurückgetretenen NRW -Umweltministerin Ursula Heinen-Esser ( CDU ) eingeladen. Die Öffentlichkeit hatte sie darüber erst vergleichsweise spät informiert. Dafür könne sie sich nur entschuldigen, sagte sie am Sonntag dem WDR . Allerdings sei sie die ganze Zeit während ihres Mallorca-Aufenthalts im Dienst und ständig erreichbar gewesen.

"Insofern habe ich meine Amtsgeschäfte vollumfänglich wahrgenommen." Ina Scharrenbach, NRW-Bauministerin

Eschweilers Bürgermeisterin Nadine Leonhardt (SPD)