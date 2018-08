" Meinung machen andere. Wir machen Journalismus. " So fassen die Journalisten und Journalistinnen von "reporter" ihr Selbstverständnis zusammen. Sie wollen streng journalistisch und gleichzeitig nah an ihrer Community berichten. Dafür ist der WDR Youtube-Kanal nun in der Kategorie "Best of Review and Information" für den "YouTube Goldene Kamera Digital Award" nominiert worden.

"reporter" wollen selbst Themen setzen und Menschen mit Anfang 20 bewegen: Neben Ärger mit dem Arbeitgeber, der nervenaufreibenden Suche nach WG-Zimmern in Großstädten, oder Gift in Kosmetikprodukten, greift der Kanal auch Themen auf, die sich viele nicht trauen, anzusprechen: Transsexualität, Scham beim Sex oder Suizidgedanken.

Seit über drei Jahren produziert das Team jeden Mittwoch eine kurze Reportage. Mehr als 90.000 Abonnenten hat der Kanal bereits.