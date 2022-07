Wenn der Koffer erst nach dem Besitzer ankommt - was tun?

Hunderte Koffer bleiben liegen. An Deutschlands Flughäfen kommt das derzeit täglich vor. Der Airport in Frankfurt am Main spricht aktuell von tausenden Gepäckstücken, die noch nachgesendet werden müssen. Der Grund? Personalmangel. Auch am Münchner Flughafen türmen sich derzeit Berge von Koffer.

Eine vergleichbare Situation hatte es am zurückliegenden Wochenende auch am Köln-Bonner Flughafen gegeben. 300 Gepäckstücke waren liegengeblieben, inzwischen sind sie aber alle ihren Besitzern zugestellt worden, wie ein Sprecher gegenüber dem WDR versicherte. " In Einzelfällen " könne es auch jetzt noch passieren, dass Koffer nach ihren Besitzern am Zielort ankommen. Ähnlich dürfte es an anderen NRW -Flughäfen aussehen.

Was tun, wenn mein Gepäckstück nach mir ankommt?