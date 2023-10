Kommt ein Rauchverbot in Großbritannien?

Im internationalen Vergleich liege der Raucheranteil hierzulande auf sehr hohem Niveau, so der Suchtforscher und DEBRA-Leiter Daniel Kotz. Auch der Konsum von E-Zigaretten und Wasserpfeifen nehme zu. Erstaunlich sei dabei, dass viele, die Wasserpfeife rauchten, sich selbst gar nicht als Raucher sähen. "Dieser Konsum hat in Deutschland in den vergangenen Jahren unter dem Radar bei Jugendlichen zugenommen."

Immerhin: Seit Januar 2022 ist Zigaretten-Werbung an Haltestellen oder auf Plakatwänden verboten, seit Anfang 2023 gilt das auch für Tabakerhitzer. Ab 2024 darf auch nicht mehr für E-Zigaretten geworben werden.

Lauterbach will Kinder besser schützen

Keine Kippe am Steuer, wenn Kinder im Auto sind

Um zumindest Kinder besser vor passivem Rauchen zu schützen, will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) das Rauchen in Autos verbieten, wenn Kinder oder Schwangere mit an Bord sind. Schon mit dem Rauchen einer Zigarette steige die Konzentration der Tabakrauchpartikel im Fahrzeug rapide an. Für seinen Vorschlag bekommt der Gesundheitsminister viel Zuspruch: Ärzteorganisationen, das Deutsche Kinderhilfswerk, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, das Deutsche Krebsforschungszentrum - alle bestätigen die Gefahren, denen Kindern in qualmgefüllten Autos ausgesetzt sind.