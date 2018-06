Philcologne 2018 - Live aus dem WDR Funkhaus

Globalisierung, Digitalisierung, Populismus. Diese Themen bewegen Politik und Gesellschaft. Auch die Philosophie hat keine einfachen Antworten parat. Aber sie kann neue Fragen stellen, alte Probleme neu denken und neue Ideen entwickeln, die einen Weg in eine freie und gerechte Gesellschaft aufzeigen können. Beim Philosophie-Festival phil.cologne treffen Politiker, Forscher und Schriftsteller auf Philosophen und diskutieren eine Woche lang über aktuelle gesellschaftspolitische Themen.

5. Juni, 20:30 Uhr - Wie frei sind wir? Die Idee des Liberalismus

Die moderne Gesellschaft steht vor der Frage, was genau gemeint ist, wenn von Freiheit gesprochen wird. SUV -Fahrer verstehen darunter etwas anderes als Umweltschützer, Börsianer wiederum etwas anderes als Niedriglöhner. Leisten wir uns heute Freiheiten, die künftige Generationen zur Unfreiheit verdammen? Über diese Frage diskutieren der Philosoph Claus Dierksmeier und Grünen-Vorsitzende Robert Habeck.

6. Juni, 18 Uhr - Kosmopolitismus: Kann Denken Grenzen sprengen?

Durch die Welt reisen, fremde Länder und Kulturen entdecken, seltsame Bräuche kennenlernen, über den eigenen Tellerrand schauen und die Menschheit als moralische Gemeinschaft begreifen. Können Kosmopoliten zu einer gerechteren Welt beitragen? Der Soziologe Heinz Bude ("Das Gefühl der Welt") und der Historiker Jürgen Osterhammel ("Die Verwandlung der Welt") gehen der Frage nach, ob Kosmopolitismus mehr ist, als eine schöne Utopie.

(ACHTUNG: Die Veranstaltung musste leider kurzfristig abgesagt werden.)

7. Juni, 18 Uhr - Die Illusion der Gewissheit. Über Geist und Körper

Die Frage, wie eng Körper und Geist miteinander verbunden sind, hat die Schriftstellerin, Kunstkritikerin und Philosophin Siri Hustvedt beschäftigt. Wer hat die Macht? Ist der Körper das Gefängnis der Seele? Oder verhält er sich genau andersherum? In ihrem Essay "Die Illusion der Gewissheit" widmet sie sich dem Zusammenspiel von Körper und Geist, dem Denken und der Psyche, der Evolution, dem Bewusstsein und der Künstlichen Intelligenz.

7. Juni, 21 Uhr - Bedingungsloses Grundeinkommen – eine gute Idee?

Die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Die Digitalisierung schiebt diese Entwicklung weiter an, da viele Jobs in Zukunft nicht mehr von Menschen erledigt werden müssen. Der Philosoph Richard David Precht ("Jäger, Hirten, Kritiker. Eine Utopie für die digitale Gesellschaft") wirbt daher für ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle. Verteilungsgerechtigkeit ist auch das Lebensthema des Politikwissenschaftlers und Armutsforschers Christoph Butterwegge ("Hartz IV und die Folgen. Auf dem Weg in eine andere Republik"). Gemeinsam suchen sie nach Strategien, um die Schere zwischen Arm und Reich wieder zu schließen.

9. Juni, 21 Uhr - Mit dem Hammer philosophieren! Der große Abend über Friedrich Nietzsche

Er war radikal und stellte alles in Frage: Moral, Religion, Philosophie. Der Ansatz, gesellschaftliche Werte nicht als unumstößliche Normen zu begreifen, brachte ihm Sympathie ein. Zugleich gilt der deutsche Schriftsteller und Philosoph anderen als elitär und antidemokratisch, als Wegbereiter der Nationalsozialisten. Was können wir heute noch von Friedrich Nietzsche lernen, der 1844 zur Welt kam und im Jahr 1900 starb? Darüber spricht WDR 5-Moderator Jürgen Wiebicke mit dem Nietzsche-Forscher Andreas Urs Sommer, dem Transhumanisten Stefan Lorenz Sorgner, der Religionsphilosophin Saskia Wendel und dem Satiriker und Philosophen Peter Zudeick. Außerdem sind der Poetry-Slammer Quichotte und der Pianist Mike Herting zu Gast. Es liest: Alexander Khuon.