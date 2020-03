WDR 5 Literaturmarathon: Die 24-Stunden-Lesung

Frank Goosen | 18-19 Uhr

Wenn einer den Ruhrpott in all seinen Facetten kennt, dann ist es wohl Frank Goosen. Der Bochumer Kabarettist, Autor und Fußballfan macht das Revier immer wieder zum Thema seiner Romane. Am Ruhrgebiet schätzt er die Rauheit, die man, wie er sagt, nirgendwo sonst finden könne. Er liest aus seinem neuesten Buch "The Beatles". Mit 13 verfiel er den "Fab Four" und kam nie wieder von ihnen los.