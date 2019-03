Quichotte moderiert zum ersten Mal den Literaturmarathon – zur besonderen Kinderstunde mit den kleinen Vorlesern Victoria Schaay und Henry Sorg. "Ich war so aufgeregt wie noch nie", gibt Victoria zu. Was für ein Auftritt: Beide wirken so versiert, so cool! Henry hat sogar den richtigen Dialekt von "Michel aus Lönneberga" von Astrid Lindgren drauf. Da kann Quichotte nur anerkennend staunen.