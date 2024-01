03.01.1909: Der Entertainer und Pianist Victor Borge wird geboren

WDR Zeitzeichen. . 14:57 Min. . Verfügbar bis 03.01.2099. WDR 5.

wann Victor Borge anfängt, Klavier zu lernen,

wie er sich ein Konzert-"Duell" mit einer Sängerin leistet,

wie der jüdische Pianist in den 1930er-Jahren antisemitische Zwischenrufe aus dem Publikum pariert,

wer Victor Borge in den USA groß rausbringt.

György Meszaros (Dirigent und erster Kapellmeister am Landestheater Detmold)

Hans Liberg (niederländischer Musik-Entertainer)

Manche seiner Witze erinnern an Charlie Chaplin: Der dänisch-amerikanische Pianist Victor Borge versucht ein Glissando, doch da endet die Tastatur - und er fällt neben das Klavier. Er mischt den klassischen Konzertbetrieb auf wie kein Zweiter.Bei einem seiner Auftritte in der Muppet-Show lässt er bei der gleichförmigen Mondschein-Sonate das passieren, was jeder Kulturschaffende im Konzert vermeiden will: Alle schlafen ein - Zuhörer, Pianist und sogar die kleine Büste von Beethoven.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Ralph ErdenbergerRedaktion: David Rother