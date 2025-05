26.05.1830: Der US-Kongress verabschiedet den "Indian Removal Act"

In diesem Zeitzeichen erzählt Almut Finck:



welche Rolle die Kirche im Umgang mit den nordamerikanischen Ureinwohnern spielt,

was die Kanarischen Inseln und Irland mit der Indianer-Ausrottung in den USA zu tun haben,

warum der Fund von Gold der unmittelbare Anlass für das Indianer-Umsiedlungsgesetz ist,

wie die Cherokee-Indianer ihre Vertreibung mit einer Petition an den US-Senat verhindern wollen,

welchen Helden- und Opfermythos die US-Populärkultur über die Bezwingung der Indianer verbreitet.

"Trail of Tears" ("Pfad der Tränen") nennen die Indianer den Weg, auf den sie nach Westen gezwungen werden - weil ein Viertel von ihnen dabei stirbt, verhungert, erfroren, der Grippe erlegen. Tatsächlich gibt es mehrere "Trails of Tears". Insgesamt werden über einen Zeitraum von knapp acht Jahren mehr als 100.000 Menschen nach Oklahoma deportiert. Die Gegend ist damals noch kein Staat, sondern "Indian Territory" ("Indianergebiet").

Der "Indian Removal Act" verspricht den Ureinwohnern des nordamerikanischen Ostens: In eurer neuen Heimat im Westen dürft ihr auf ewig bleiben. Doch diese Ewigkeit dauert keine sechs Jahrzehnte: bis zum 22. April 1889. Dann beginnt der sogenannte "Oklahoma Land Rush". 50.000 Weiße stürmen innerhalb eines Tages das "Indian Territory". Die Regierung in Washington hat es zur Besiedlung freigegeben. 1907 wird Oklahoma als 46. Bundesstaat in die Vereinigten Staaten aufgenommen.

Das sind unsere wichtigsten Quellen und Interviewpartner:



Michael Hochgeschwender (Professor für Amerikanistik, LMU München)

Michael Hochgeschwender: Die Amerikanische Revolution - Geburt einer Nation 1763-1815. München 2016

Heike Bungert: Die Indianer - Geschichte der indigenen Nationen. München 2020

Aram Mattioli: Verlorene Welten - Eine Geschichte der Indianer Nordamerikas. Stuttgart 2017

Weiterführende Links:



Welches Thema sollen wir im Zeitzeichen recherchieren? Gibt es Kritik oder Lob?

Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de

Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!

Das ganze Zeitzeichen-Archiv gibt’s hier.

Die Macherinnen und Macher hinter diesem Zeitzeichen:

Autorin: Almut Finck

Redaktion: David Rother

Technik: Annette Skrzydlo