ZeitZeichen

Ein Buch mit Kult-Status

In kürzester Zeit erreicht das Buch Kult-Status, wird in der DDR als Lesung auf Schallplatte gepresst, in Theatern aufgeführt, fürs Fernsehen verfilmt. Von der 18-jährigen Schülerin bis zur 74-jährigen Großmutter, von der Hausfrau bis zur Ärztin erzählen 17 verschiedene Frauen offen und unverstellt von ihrem Leben, ihren Sehnsüchten, ihren Zweifeln. Wanders Freundin Christa Wolf schreibt im Vorwort: "Dies ist ein Buch, dem jeder sich selbst hinzufügt. Beim Lesen schon beginnt die Selbstbefragung."

Von Wien in die DDR

Geboren wird die Autorin 1933 als Elfriede Brunner in Wien, ihre Eltern sind begeistert vom Kommunismus. Die Schule bricht Fritzi, wie sie sich nennt, kurz vor dem Abitur ab. Als sie mit 19 Jahren den jüdischen Schriftsteller Fred Wander kennenlernt, nimmt ihr Leben eine neue Wendung. Mit dem 16 Jahre älteren Wander, einem schwer traumatisierten KZ-Überlebender, geht sie 1958 in die DDR, Fritzi nennt sich nun Maxie.

Das Paar bekommt zwei Kinder und adoptiert einen Jungen. Als 1968 die zehnjährige Tochter Kitty nach einem Sturz in eine ungesicherte Baugrube stirbt, gibt sich Maxie Wander die Schuld - ein Trauma, das sie nicht verwinden wird. Sie macht eine Therapie und beginnt intensiv zu schreiben. 1974 führt sie die ersten Tonband-Interviews, die Grundlage für "Guten Morgen, du Schöne" . Sie macht aus den Protokollen verdichtete, literarische Porträts.

Der Kampf gegen den Krebs