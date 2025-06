03.06.1910: Geburtstag der US-Schauspielerin Paulette Goddard

In diesem Zeitzeichen erzählt Melahat Simsek:



vom Hass Marlene Dietrichs auf Paulette Goddard,

wie Paulette Goddard Einfluss auf das Skript zum Film "Blondinen bevorzugt" nimmt,

von der Liste der Männer in Goddards Leben, die sich wie das "Who's Who"-Hollywoods liest,

wie Goddards Alkohol- und Medikamentenmissbrauch verhindert, dass Andy Warhol ihre Biografie schreibt.

Die 1920er sind die goldenen Jahre in Hollywood. Die US-Filmindustrie wird zur Weltmarke. Mittendrin: eine junge, schöne, ehrgeizige Frau. Angelockt von der Glitzerwelt des Films mit Aussichten auf Ruhm und Reichtum. Ihr Name: Paulette Goddard.

Anfang der 40er-Jahre beginnt Goddards große Zeit. Für stattliche Gagen übernimmt sie Hauptrollen mit Filmgrößen wie Clark Gable, John Wayne und Fred Astaire.

1951 lernt die Schauspielerin in New York den deutschen Schriftsteller und Emigranten Erich Maria Remarque kennen. Goddard und Remarque werden ein Paar. 1958 heiraten die beiden - Goddards vierte und letzte Hochzeit.

Im Jahr 1970 verstirbt Remarque nach schwerer Krankheit in der Schweiz. Die Schauspielerin ist tief erschüttert. Anschließend verbringt sie viel Zeit in New York, wo sie eine platonische Freundschaft mit dem schüchternen Künstler Andy Warhol pflegt.

Paulette Goddard stirbt am 23. April 1990 in der Schweiz an Herzversagen, wenige Monate vor ihrem 80. Geburtstag.

Das sind unsere wichtigsten Quellen und Interviewpartner:



Andreas Thein, Filmwissenschaftler und Leiter der Sammlung und Restaurierung im Filmmuseum Düsseldorf

Juniorprofessorin Dr. Kristina Köhler, Mediengeschichte, Universität zu Köln

Julie Gilbert: Erich Maria Remarque und Paulette Goddard. Biographie einer Liebe. Aus dem Amerikanischen von Nikolaus Gatter. München 1997.

Otto Friedrich: Markt der schönen Lügen. Die Geschichte Hollywoods in seiner großen Zeit, Köln 1988.

Joe Morella, Edward Z. Epstein: Paulette. The adventurous life of Paulette Goddard, New York 1985.

Charles Chaplin: Die Geschichte meines Lebens. Frankfurt a.M. 1998.

