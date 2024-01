29.01.1954: Die US-Talkmasterin Oprah Winfrey wird geboren

WDR Zeitzeichen. . 14:44 Min. . Verfügbar bis 29.01.2099. WDR 5.

wer Oprah Winfrey in ihrer schweren Kindheit Halt gibt,

mit welchen Mitteln die Talkmasterin Nähe zu ihren Talkgästen herstellt,

was lebenslanges Lernen für sie bedeutet,

welche Prominenten von Oprah Winfrey schon interviewt worden sind,

wie geschäftstüchtig die Frau ist.

Günter Leypoldt (Universität Heidelberg, Center for American Studies)

DLF über das "Phänomen Oprah"

Die Markenzeichen von US-Moderatorin Oprah Winfrey sind ihr Einfühlungsvermögen und ihr Mut, auch die eigenen Schwächen und Probleme in ihre Interviews mit einzubringen. Das hat mit ihren Erfahrungen zu tun. Als uneheliche Tochter minderjähriger Eltern kommt sie am 29. Januar 1954 im US-Bundesstaat Mississippi zur Welt.Oprah wächst auf der Schweinefarm ihrer Großmutter auf, die so arm ist, dass Oprah Kleider aus Kartoffelsäcken trägt. Mit acht Jahren muss sie wieder zurück zu ihrer Mutter, wo chaotische Verhältnisse herrschen und Oprah Grausames erlebt: Sie wird von Familienmitgliedern vergewaltigt. Nach einer heimlichen Schwangerschaft stirbt das Kind nach einer Frühgeburt.Doch Oprah ist eine Kämpferin. Sie nimmt ihr Leben in die Hand und besinnt sich auf ihre Stärken: Sie liebt es, auf Bühnen zu stehen, der Mittelpunkt zu sein, in Gottesdiensten als Solistin zu singen. Bereits als Kind hat sie das Talent, Menschen zu Zuhörern zu machen.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Andrea KlasenRedaktion: Gesa RünkerTechnik: Nico Söllner