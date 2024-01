08.01.1324: Todestag des venezianischen Reisenden Marco Polo

WDR Zeitzeichen. . 14:41 Min. . Verfügbar bis 08.01.2034. WDR 5.

wie Marco Polos Erinnerungen angeblich in einer Gefängniszelle niedergeschrieben werden,

wie Marco Polo durch Vater und Onkel für seine Reisen motiviert wird,

welche Bitte der mongolische Herrscher Kublai Khan an Papst Clemens IV. richtet,

von Marco Polos ersten Begegnungen mit Tatoos und Menschenfressern.

Tilmann Spengler, Sinologe, Schriftsteller und Journalist.

In seinem Buch "Il Milione" berichtet der Venezianer Marco Polo von seiner abenteuerlichen Reise nach China und den Erlebnissen dort. Man erfährt von Heiratsbräuchen in China, ob Elefanten von riesigen Vögeln aus dem Sumpf gehoben werden können oder wie man eine Burg belagert.Der Glaubwürdigkeit dieser Berichte ist nicht zuträglich, dass die Original-Handschrift verloren geht. Es existieren 150 Abschriften und frühe Übersetzungen des Textes, die zwar zum Teil noch zu Lebzeiten Marco Polos entstehen, aber stark voneinander abweichen.Von ihrer Faszination haben Marco Polos Reiseberichte trotzdem kaum verloren. Es sind Berichte von großen Abenteuern in fernen Ländern und dem Kontakt zu fremden Kulturen. Das Buch ist eines der erstaunlichsten und einflussreichsten, die jemals geschrieben werden.Ein späterer Chronist behauptet, ein Priester habe Marco Polo noch auf dem Sterbebett dazu gedrängt, all seine Lügen nun doch endlich einzugestehen, damit ihm das Himmelreich zuteilwerde. Polo aber habe geantwortet, "ich habe nicht die Hälfte von dem erzählt, was ich wirklich gesehen habe, denn sonst hätte mir niemand geglaubt."