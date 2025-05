30.05.1915: Manfred von Richthofen, der Rote Baron, fliegt zum ersten Mal

In diesem Zeitzeichen erzählt Raoul Mörchen :



wie der Kavallerist Richthofen vom Pferd ins Flugzeug kommt,

warum Piloten zu Beginn der 1. Weltkriegs als bessere Chauffeure gelten,

wie sich der Flugaufklärer Richthofen über Köln verfliegt,

wie aus einer Kuhweide bei Köln ein Flughafen wird,

wie Richthofen mit seinen Memoiren die eigene Legende beflügelt.

In den Memoiren des "Roten Barons" klingt die Fliegerei wie ein Kinderspiel. Der Flug ohne Fallschirm in klapprigen Maschinen, deren Holzflügel unterwegs auch schon mal wegbrechen, umknickende Höhenruder, zerfetzte Bespannungen, explodierende Motoren: für Manfred von Richthofen kein Grund, die gute Laune zu verlieren. Die Fliegerei, auch die unter Feindbeschuss, ist einfach "ein großer Spaß". Dieser Spaß beginnt für den gerade 23-Jährigen am 30. Mai 1915 auf dem Flugplatz Butzweiler Hof im Nordwesten Kölns.

Das spätere Flieger-Ass, der gefürchtete Rote Baron, ist als Pilot kein Naturtalent. Das Fliegen hat er nicht im Blut, er muss es mühsam lernen. Zweimal fällt er durch die Pilotenprüfung, gibt nicht auf, bis er an Heiligabend des Jahres 1915 endlich die ersehnte Nachricht erhält: bestanden!

Der Rest ist Geschichte: 80 Abschüsse gelingen ihm, so viel, wie keinem anderen - bis Manfred von Richthofen am 21. April 1918 im Alter von 25 Jahren selbst vom Himmel stürzt. Er wird am 22. April von britischen Soldaten mit allen militärischen Ehren beerdigt.

Dr. Lutz Budraß, Luftfahrthistoriker, Universität Bochum

Werner Müller, Leiter Historisches Luftfahrtarchiv Köln

Joachim Castan: Der rote Baron. Die ganze Geschichte des Manfred von Richthofen, Stuttgart 2007/2016

Manfred Freiherr von Richthofen: Der rote Kampfflieger. Berlin 1917, viele Nachdrucke, auch gemeinfrei im Internet

Michael Schlosser: Richthofen. Der rote Baron. Stuttgart 2010

Geschichte der Kölner Luftfahrt

