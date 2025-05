29.05.1830: Geburtstag der Lehrerin und Anarchistin Louise Michel

WDR Zeitzeichen. . 14:28 Min. . Verfügbar bis 30.05.2099. WDR 5.

welch seltenes Glück der unehelich geborenen Louise Michel zuteil wird,

warum Louise Michel als Lehrerin mittellosen Menschen Privatunterricht erteilt,

wie Louise Michel 1871 zur Heldin der Pariser Kommune wird,

was den Streetart-Künstler Banksy, die Kapitänin Pia Klemp und Louise Michel miteinander verbindet.

Marie-Hélène Baylac, Biographin und Historikerin

Sidonie Verhaeghe, Dozentin für politische Wissenschaften an der Universität Lille.

Louise Michel verfasst schon als Teenager Gedichte und scheut sich nicht, sie Victor Hugo zu schicken, dem berühmtesten Dichter ihrer Zeit. Es beginnt eine regelmäßige Korrespondenz über viele Jahrzehnte.Mit 20 Jahren legt Michel das Lehr-Examen ab und organisiert Privatunterricht für Mittellose, zieht jedoch schnell nach Paris, um mit den revolutionären Kreisen dort aktiv werden zu können.Louise Michel gründet Schulen, kämpft beim Aufstand der Pariser Kommune, wird verbannt, zur Anarchistin und schließlich Pionierin für Frauenrechte. Beim Aufstand der Pariser Kommune 1871 ist sie ohne zu zögern als Propagandistin, Sanitäterin, aber auch mit der Waffe in der Hand und in Uniform dabei. Sie schlägt sogar vor, eigenhändig den Regierungschef umzubringen.Ihr Aktivismus bringt Louise Michel mehrere Gefängnisstrafen ein. Nach der blutigen Revolution 1871 nimmt sie nie wieder eine Waffe in die Hand.Louise Michel stirbt am 9. Januar 1905 in Marseille. Zu ihrer Beisetzung kommen rund 120.000 Menschen.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Sabine MannRedaktion: Sefa Inci SuvakTechnik: Jürgen Becker