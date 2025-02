06.02.1900: "Lex Heinze" im Reichstag verabschiedet

WDR Zeitzeichen. . 14:49 Min. . Verfügbar bis 07.02.2099. WDR 5.

was für unsittliche Details der Prozess gegen das Ehepaar Heinze zu Tage fördert,

von der extrem prüden Gesellschaft im Deutschen Kaiserreich,

wie sich Künstler, Prominente und die SPD gegen die Lex Heinze auflehnen,

zu welcher Strafe das Ehepaar letztlich verurteilt wird.

Michael Scheffel, Literaturwissenschaftler

Christiane Henke, Rechtshistorikerin

Otto Falckenberg: Das Buch von der Lex Heinze (1900)

Hugo Friedländer: Kulturhistorische Kriminal-Prozesse der letzten vierzig Jahre, Band 1; S. 72-77: Das Ehepaar Heinze wegen Ermordung des Nachtwächters Braun vor den Geschworenen

Es ist einer der spektakulärsten Prozesse des Deutschen Kaiserreiches. Mehr als 500 Schaulustige drängen sich im Dezember 1891 vor dem Eingang des Strafgerichts in Berlin-Moabit. Sie alle wollen den Prozess gegen den Zuhälter Hermann Heinze und seine Frau Anna, eine Prostituierte, miterleben. Sie sind angeklagt, einen Nachtwächter getötet zu haben.Aber nicht dieses Verbrechen steht im Mittelpunkt des Interesses, sondern vor allem die Frage, wie man mit der Prostitution in den rasant wachsenden Städten umgehen soll. Das Ehepaar Heinze wird damit ungewollt zum Namenspaten eines Reichsgesetzes, das - acht Jahre später - die Zuhälterei, aber auch die öffentliche Zurschaustellung unsittlicher Bilder und Handlungen unter Strafe stellt: die Lex Heinze.Die Verabschiedung des Gesetzes am 6. Februar 1900 löst eine Protestwelle aus - am Ende tritt eine Kompromissfassung in Kraft.Stichtag: 4. Mai 1910 - Abkommen gegen Mädchenhandel wird geschlossen Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Thomas MauRedaktion: Christoph Tiegel und Sefa İnci Suvak