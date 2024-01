01.01.1979: Das Internationale Jahr des Kindes beginnt

WDR Zeitzeichen. . 14:44 Min. . Verfügbar bis 01.01.2099. WDR 5.

warum Kinder eigene Rechte brauchen,

was das Internationale Jahr des Kindes gebracht hat,

was Völkerbund & Co. für die Kinderrechte getan haben,

welche Rolle UNICEF spielt

wie die Kinderrechtskonvention umgesetzt oder missachtet wird.

UNICEF Deutschland (Hg.): Konvention über die Rechte des Kindes. Kinderfreundliche Fassung, 20.11.1989

Waltraud Kerber-Ganse: Die Menschenrechte des Kindes. Die UN-Kinderrechtskonvention und die Pädagogik von Janusz Korczak. Versuch einer Perspektivverschränkung, 2009

Janusz Korczak: Das Recht des Kindes auf Achtung. (1828) Ausgabe von Elisabeth Heimpel und Hannes Roos (Hg.), Göttingen, 1970

1979 ist ein symbolträchtiges Jahr. Es ist genau 20 Jahre her, dass die Vereinten Nationen die "Erklärung der Rechte des Kindes" proklamiert haben. Jetzt sollen die Kinderrechte in einem Völkerrechtsvertrag verankert werden.1989 liegt es auf dem Tisch: das "Übereinkommen über die Rechte des Kindes". Ein Meilenstein in der Geschichte der Kinderrechtsbewegung, der durch das "Internationale Jahr" so richtig ins Rollen gekommen ist. Bis heute haben 195 Staaten das Regelwerk unterzeichnet.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Claudia FriedrichRedaktion: Christoph Tiegel und Gesa Rünker