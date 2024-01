06.01.1914: Heinz Berggruen - Ein Jahrhundertleben für die Kunst

WDR Zeitzeichen. . 14:45 Min. . Verfügbar bis 06.01.2099. WDR 5.

warum Heinz Berggruen den Kriegseintritt der USA als "Erlösung" empfindet,

wie drei russische Schwestern Heinz Berggruen den Einstieg in den Kunsthandel ermöglichen,

wie Heinz Berggruen und sein Sohn Oliver durch eine Kunstausstellung zueinander finden,

wie Bundeskanzler Gerhard Schröder mit einem Zettelchen grünes Licht für den Erwerb der Berggruen-Sammlung gibt.

Heinz Berggruen: "Hauptweg und Nebenwege", Autobiografie, 1996

Olivier Berggruen (Heinz Berggruens Sohn)

Professor Dr. Klaus-Dieter Lehmann, Berlin

Professor Michael Naumann, Berlin/Hamburg

Professorin Monika Grütters, MdB, Berlin

Heinz Berggruen wächst in einem liberalen, jüdischen Elternhaus in Berlin Wilmersdorf auf. Mit Kunst haben seine Eltern nichts am Hut, schreibt er in seiner Autobiografie. Ganz anders Heinz, der in Frankreich Kunstgeschichte und Literatur studiert.Zurück in Deutschland arbeitet Berggruen zunächst als Journalist und flieht 1936 vor den Nationalsozialisten in die USA: Mit einem Stipendium der Berkeley-Universität geht er nach Kalifornien. Neben dem Studium arbeitet er in einem Museum für Moderne Kunst. Das verändert sein Leben. Berggruen wird erst Kunsthändler und dann Kunstsammler.1996 kehrt Heinz Berggruen nach Deutschland zurück. In einer "Geste der Versöhnung" verkauft er dem deutschen Staat seine Gemäldesammlung zum Preis von 253 Millionen Mark.Berlin stellt für die Sammlung den westlichen Stülerbau zur Verfügung: Hier entsteht das "Museum Berggruen". Heinz Berggruen wird im Jahr 2004 in einem Festakt zum Ehrenbürger Berlins ernannt.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Kay BandermannRedaktion: David Rother, Christoph TiegelTechnik: Sascha Schiemann