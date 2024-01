21.01.1873: Der russische Wanderprediger Grigori Rasputin wird geboren

WDR Zeitzeichen. . 14:39 Min. . Verfügbar bis 21.01.2099. WDR 5.

wie Rasputin schon zu Lebzeiten zur Legende wird,

was Wodka mit Krieg zu tun hat,

wie Rasputin mit seinem "inbrünstigen Glauben" die Obrigkeit auf den Plan ruft

wie Rasputin zum Sündenbock und letztlich ermordet wird.

Ein Bauernsohn wird zur Projektionsfläche von Hoffnungen, Ängsten und Sehnsüchten: Über Grigori Rasputin gibt es viele Geschichten. Was stimmt, was ist erfunden? Klar ist: Er stammt aus Sibirien und war Vertrauter des letzten russischen Zaren.Eine ungewöhnliche Verbindung: Rasputin kann kaum Lesen und Schreiben. Nach ein paar Jahren im Kloster zieht er als Wanderprediger durchs Land. Dabei soll es zu sexuellen Ausschweifungen mit seinen Jüngern und Jüngerinnen gekommen sein.