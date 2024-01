07.01.1984: Todestag des sogenannten Inflationsheiligen Friedrich Muck-Lamberty

WDR Zeitzeichen. . 14:47 Min. . Verfügbar bis 06.01.2099. WDR 5.

wie der kleine Friedrich Lamberty zu seinem Spitznamen "Muck" kommt,

womit die "Kohlrabi-Apostel" und "Inflationsheiligen" nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland ihre Anhänger begeistern,

welches Ernährungs-Experiment der deutschen Marine Friedrich Muck-Lamberty sehr entgegen kommt,

dass Muck-Lamberty selbst es mit der gepredigten Askese nicht so genau nimmt.

Heidemarie Hecht, Biografin

Heidemarie Hecht: "An alle Lebendigen. Friedrich Muck-Lamberty - Ein völkischer Freigeist.", Jena 2020

Ulrich Linse: "Barfüßige Propheten. Erlöser der zwanziger Jahre", Berlin 1983

Lisa Tetzner: "Im Land der Industrie zwischen Rhein und Ruhr", Jena 1923

Friedrich Muck-Lamberty ist in der wirren und harten Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ein erstaunlicher Mensch. Er spricht über Gott und die Welt, über die "Neue Zeit", die eine "Not-Zeit" ist und dass man zu einer "Not-Wende" kommen muss, indem man den verderblichen Strömungen begegnet. Mit seiner Schar zieht er durch die Lande und ruft die Menschen zur Besinnung auf.Ein so überzeugender Prediger wie Muck-Lamberty trifft den Nerv der Zeit. Begierig lauschen die Entwurzelten und Verunsicherten seinen Botschaften.Während der NS-Zeit gerät er gelegentlich in Schwierigkeiten, unter denen er sich aber wegducken kann. In den 1950er-Jahren zieht er zunächst nach Königswinter, dann als Heiler in den Westerwald. Bis zu seinem Tod im Alter von 92 Jahren am 7. Januar 1984 bleibt Friedrich Muck-Lamberty ein Querkopf und Freigeist. Er begrüßt Fidel Castros Kuba und die Studenten-Revolte, sieht sich als Vorreiter der Ökobewegung.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Christiane KopkaRedaktion: David RotherTechnik: Theo KramerOnlineproducerin: Vera Kettenbach