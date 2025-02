13.02.1970: Das Debütalbum der Band "Black Sabbath" erscheint

WDR Zeitzeichen. . 14:44 Min. . Verfügbar bis 14.02.2099. WDR 5.

was Trashfilme mit der Band "Black Sabbath" zu tun haben,

wie ein satanisches Symbol auf das Cover des Debütalbums kommt,

welchen schmerzhaften Ursprung der wuchtige Gitarrensound der Band hat,

was "Black Sabbath" von "Led Zeppelin" und "Deep Purple" unterscheidet,

wann sich "Heavy Metal" offiziell als Genrebezeichnung durchsetzt.

Dietmar Elflein (Musikwissenschaftler an der TU Braunschweig)

Thomas Jensen (Gründer des "Wacken Open Air"-Festival)

Mit Tony Iommi an der Gitarre, Geezer Butler am Bass und Bill Ward am Schlagzeug gründet der 19-jährige Sänger Ozzy Osbourne 1968 die Blues-Band "Earth". Dann orientieren sich die Jungs musikalisch um und ändern den Bandnamen: Schon auf dem Debütalbum von "Black Sabbath" sind musikalische Besonderheiten zu hören, die später stilprägend für Heavy Metal werden sollen.Mehreren Stücken, auch dem Titelsong, fehlt die klassische Struktur mit Strophe, Refrain und Bridge. Stattdessen gibt es häufige Takt- und Rhythmuswechsel. Dazu kommen Anleihen an klassische Musik. Damit inspiriert "Black Sabbath" ungezählte Bands wie Metallica und Megadeth.Obwohl fast alle großen Metal-Bands "Black Sabbath" als eines ihrer Vorbilder nennen: Die britische Band, die sich 2017 offiziell auflöst, spielt in ihrer Urbesetzung nie auf dem "Wacken Open Air"-Festival - dem norddeutschen Treffpunkt der internationalen Metal-Szene.