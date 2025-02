01.03.1845: US-Kongress verabschiedet Gesetz, das die Annektierung von Texas ermöglicht

WDR Zeitzeichen. . 13:38 Min. . Verfügbar bis 02.03.2099. WDR 5.

welche Rolle die Sklaverei bei der Annektierung spielt,

wie der "Manifest Destiny"-Gedanke die Expansion der USA rechtfertigt,

warum die Annektierung von Texas zum Krieg mit Mexiko führt,

welche Spuren die Annektierung bis heute in der texanischen Identität hinterlassen hat.

Prof. Dr. Volker Depkat, Amerikanist Universität Regensburg

Prof. Dr. Silke Hensel, Lateinamerikanistin Universität zu Köln

Prof. Dr. Stefan Rinke, Lateinamerikanist Freie Universität Berlin

John O’Sullivan Declares America’s Manifest Destiny, 1845

Texas, der "Lone Star State", war nicht immer Teil der Vereinigten Staaten. Ursprünglich spanische Kolonie, später mexikanisches Territorium, wird das Land von weißen Siedlern aus den USA geprägt - mit eigenen Interessen.Als Mexiko im Jahr 1829 die Sklaverei abschafft, wächst der Widerstand in Texas, dessen Wirtschaft auf der Sklaverei basiert. 1836 erklärt Texas sich zunächst für unabhängig. Doch ein eigener Staat zu sein, erweist sich als schwierig. Erst 1845 wird Texas in die USA aufgenommen - ein Schritt, der das Gleichgewicht zwischen den Nord- und Südstaaten ins Wanken bringt. Die Annexion ist vollzogen - der Konflikt mit Mexiko jedoch nicht vorbei.