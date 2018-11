Kommentar: Laschets unverständliches Schwänzen

Es wird die größte Parteiveranstaltung der CDU in Nordrhein-Westfalen, nicht nur in diesem Jahr, sondern wahrscheinlich für die gesamte Dekade. 4.000 Parteimitglieder wollen dabei sein, wenn sich die Kandidaten für die Merkel-Nachfolge präsentieren. Die CDU ist im Aufbruch wie seit 15 Jahren nicht mehr. Die Partei hat plötzlich wieder Lust auf das Diskutieren. Und was macht der Chef? Der ist einfach mal nicht da.

Wie eine Aktionärsversammlung ohne Chef

Das ist ungefähr so wie eine Mitgliederversammlung beim FC Bayern ohne Uli Hoeneß. Oder die Aktionärsversammlung bei VW ohne den Vorstandsvorsitzenden. Was treibt Armin Laschet da?