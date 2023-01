Jubiläum - Mit dem kleinen Tierfreund durch die kalte Jahreszeit

Mit einem Halali, geblasen von Jagdhörnern und dem Quaken der Frösche im Hintergrund, begann vor mehr als drei Jahrzehnten eine Radioserie, in der ein nuschelnder Waldschrat über die "äußerst flachen Freunde an der Bundesstraße" berichtete. Bald danach nahm die Radioserie "Der Kleine Tierfreund" Gestalt an – als Bühnenfigur mit Kleppermantel und Halbschalenhelm und stets in Begleitung seiner treuen "Zweitaktricke", der Kreidler Florett. In Erinnerung an seine über mehrere Jahrzehnte erfolgreiche Radioserie präsentiert Dietmar Wischmeyer Klassiker aus den Pionierjahren der Comedy – politisch unkorrekt, aber höchst wirkungsvoll. Und der aus Bielefeld stammende Satiriker zeigt, dass seine Figur auch heute noch taugt für den schrägen Blick auf gesellschaftliche Phänomene.

Aufzeichnung vom 11. Dezember 2022 aus dem Bunker Ulmenwall in Bielefeld - Sendung am 28. Januar 2023

Redaktion Michael Lohse