"Tegtmeiers Erben" 2017

Um einen der schwersten Hüte der Welt, die Adolf-Tegtmeier-Gedächtnis-Mütze in massiver Bronze, kämpfen in diesem Jahr: Tilman Birr, Sarah Bosetti, C. Heiland, Marcel Mann, Rosemie und René Sydow. Im Rahmen des Wettbewerbsabends in Herne erhält außerdem Fritz Eckenga den Ehrenpreis "Tegtmeier 2017", und Henning Venske wird mit dem "Jürgen von Manger-Preis" für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Henning Venske

Moderation Helmut Sanftenschneider

Aufzeichnung vom 25. November 2017 aus dem Kulturzentrum in Herne

Redaktion Hartmut Krause