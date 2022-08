Manfred Maurenbrecher hat sich nie kommerziellen Strömungen angepasst, sondern ist in seinen Liedern stets mit einem Lächeln zur Sache gekommen. Im Gefolge der Neuen Deutschen Welle wurde er bekannt mit Songs wie "Halbwertszeit", "Hafencafé" oder "Bingerbrück". 1991 erhielt er im Duo mit Richard Wester den Deutschen Kleinkunstpreis. Und in dieser Formation kam Maurenbrecher nun auch zum „Würzburger Hafensommer“. Neben Klassikern wie „Wieder verliebt“ sang er zum ersten Mal öffentlich sein neues Lied „Frieden im Krieg“.



Lars Reichow kennen viele als wortgewaltigen Kabarettisten. Bei den Songs an einem Sommerabend zeigte er sich auch als facettenreicher Liedermacher.

Carolin No tauchte zusammen mit ihrem Mann an den Keyboards die Würzburger Hafentreppe in elektronische Klanglandschaften.



Carsten Troyke präsentierte jüdische Lieder zwischen Lebensfreude und Nachdenklichkeit. Sein Spektrum reichte von eigenen Werken über jiddische Klassiker bis zu Leonard Cohen und Norbert Glanzberg, der Chansons für Edith Piaf komponierte.



Das Mannheimer Duo Mackefisch, bestehend aus Lucy Mackert und Peter Fischer, begeisterte das Publikum mit frechen Chansons voller bissiger Kommentare zum Zeitgeist.



Barbara Zanetti aus Südtirol schließlich sorgte beim Festivalpublikum für Gänsehautmomente mit ihrer Version von Dylans „Blowing in the wind“.

Aufnahme vom 30. Juli 2022 von der Freitreppe Alter Hafen in Würzburg - Sendung am 20. August 2022

