Radiokabarettpreis Salzburger Stier 2025

Was macht ein Salzburger Stier in Gütersloh? Der Name steht für die begehrteste Preistrophäe für bestes deutschsprachiges Kabarett und wurde in Gütersloh an den Niederrheiner Stand-up Comedian und Kabarettisten Till Reiners verliehen - der leider krankheitsbedingt nicht vor Ort sein konnte. Der Preis der Schweizer Jury ging an die Slam-Poetin und Autorin Lisa Christ aus Olten. Und für Österreich erhielt 2025 der Comedian und Parodist Alex Kristan die begehrte Auszeichnung.