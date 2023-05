Radiopreis Salzburger Stier 2023

Der europäische Radio-Oscar "Salzburger Stiers 2023" geht in diesem Jahr an Malarina (Österreich), Dominic Deville (Schweiz) und Mathias Tretter (Deutschland). Verliehen wurden die Stier-Trophäen im Posthof-Theater in Linz an der Donau.