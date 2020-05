Salzburger Stier 2020 - "Geisterkonzert" mit Klavier-Kabarettist Bodo Wartke

Bodo Wartke, das heißt Klavierkabarett in Reimkultur: schmissige Lieder mit exzellent gereimten Texten voller Wortwitz, zu denen er sich selbst virtuos am Klavier begleitet. "Gleichzeitig und nicht nacheinander“, wie er nicht müde wird zu betonen, denn "andernfalls würde es ja doppelt so lange dauern.“ Bodo Wartke eröffnet den Salzburger Stier 2020 mit einem Best of-Programm aus bekannten Werken und Auszügen aus seinem neuen Programm "Wandelmut“, mit dem er erst seit wenigen Monaten auf der Bühne steht.

Der Salzburger Stier wird seit 1982 jährlich von den Rundfunkanstalten der ARD, des SRF Schweiz, dem Sender RAI Südtirol und dem ORF vergeben und ist mit insgesamt 18.000 Euro dotiert. Deutsche Preisträgerin ist 2020 Sarah Bosetti, ebenfalls in WDR5 zu hören - am 30. Mai in der "Unterhaltung am Wochenende".