René Sydow: Heimsuchung

René Sydow ist einer der besten und scharfsinnigsten politischen Kabarettisten des Landes. In seinem aktuellen Programm geht er aber weit über die tagesaktuelle satirische Politik-Begleitung hinaus. Die Corona-Seuche stellt viel grundsätzlichere Fragen über unsere Art zu leben, unseren Umgang mit Risiken – und wo bei alldem das Lachen und der Spaß an der Freude ihren Platz im Leben behalten.

Kompromisslos und mit feiner Komik blickt René Sydow auf ein Land im dritten Jahr der Pandemie, auf politische Verantwortungslosigkeit, auf den Pflegenotstand. Schließlich steht in seiner Familie die „Heim-Suchung“ für den alternden Opa an. Was er dabei über das Leben gelernt hat, teilt René Sydow in diesem beeindruckend Kabarett-Programm mit seinem Publikum.

Aufnahme vom 10. Dezember 2021 aus der KATT in Wermelskirchen

Redaktion David Rother