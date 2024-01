Apropos – Gerhard Polt und die Well-Brüder aus’m Biermoos

Der Menschenkenner Polt bespiegelt in seinem Panoptikum Bavaricum die Abgründe des „Bayern an sich“, ohne ihn dem unreflektierten Gelächter des homo googleensis preiszugeben. Und die drei Brüder Stofferl, Michael und Karl Well besingen Bayern und den Rest der Welt. Sie laden ein zu einem gemeinsamen Ausflug in die Absurditäten der Alpenregionen zwischen Skilift, Alpinismo Tropical, Heimatverbrechen, Scheinheiligkeit und Betonisierung der Landschaft.

Da trifft ein virtuos bespieltes Feuerwehrhaus auf bairischen Rap, herzergreifender Jodler auf rustikal-brachialen Tanz, alles in bewährter Tradition mit vertrauten musikalischen Klängen und satirisch-scharfen Texten im heimatlichen Dialekt. Einfach eine Mordsgaudi ohne den üblichen Oktoberfestkater.

Mitschnitt vom 20. November 2023 aus dem Pantheon in Bonn-Beuel

Redaktion Anja Iven