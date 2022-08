KABARETTSOMMER

Aus die Maus – Satiren über das Allerletzte

Einmal im Jahr treffen sich Satiriker, die allesamt einmal Mitarbeiter der Satirezeitschrift "Titanic" waren, zu einer Lesung im Haus Waldfrieden in Alf an der Mosel. In diesem Jahr ist noch einmal einer der Gründer des Blattes dabei: Pit Knorr.