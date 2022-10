Mindener Stichling 2022 Open Air

In der Solo-Kategorie wird eine Künstlerin ausgezeichnet, die sich ihren Platz in der Gesellschaft erst erkämpfen musste. Negah Amiri stammt aus dem Iran und kam mit 11 Jahren nach Deutschland. Auf der Bühne beleuchtet sie ihre Erfahrungen deshalb aus mehreren kulturellen Perspektiven. Mit mutigem, unkompliziertem Witz erklärt Amiri die Beziehung zwischen Männern und Frauen und stellt die Erwartungshaltung ans Frausein in den Mittelpunkt.

Als Duo werden Mackefisch ausgezeichnet. Hier treffen bemerkenswert bissig-komische Texte auf ein schräges Arsenal von Klängen und Musik. Lucie Mackert und Peter Fischer hauchen dem deutschen Musikkabarett neues Leben ein, am Klavier, mit Gitarre, selbstgebauter Koffertrommel und vielem mehr.